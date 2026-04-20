Calciomercato Juventus, Bernardo Silva: il colpo stellare per Spalletti in vista della Champions

Il calciomercato Juventus porterà a Luciano Spalletti i giusti rinforzi per affrontare una stagione ricca di impegni e tanta competizione. Tra i nomi più vicini alla Vecchia Signora negli ultimi mesi c’è quello di Bernardo Silva.

Calciomercato Juventus, Spalletti chiede Bernardo Silva

Sembra fattibile la con questa della qualificazione alla prossima Champions League da parte della Juve. Mentre i bianconeri vedono avvicinarsi la Champions, la dirigenza sa che con il ricco premio Uefa, può iniziare a progettare il mercato ed il futuro. I bianconeri non hanno intenzione di puntare solo sui giovani, mirano anche ad un top player di talento. Le quote di Bernardo Silva alla Juventus nel calciomercato estivo sono sempre più favorevoli.

Bernardo Silva, da nove anni con la maglia del City, lascerà i Citizens a 32 anni. Questo, per la Juve e le altre inseguitrici, rappresenta una grande occasione. La Juve è in pole per il portoghese già da anni. In caso di qualificazione alla Champions, i bianconeri chiederanno all’entourage del portoghese di sedersi al tavolo delle trattative. La Juve ha già avviato i negoziati con il suo agente Jorge Mendes ed è pronta a mettere sul tavolo un contratto importante. La concorrenza però non manca: dal Barcellona al Galatasaray, passando per la MLS.