Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
mercoledì, Aprile 22, 2026
Home Serie A Inter News Inter-Como 3-2: rimonta nerazzurra, Calhanoglu e Susic portano l’Inter in finale

Inter-Como 3-2: rimonta nerazzurra, Calhanoglu e Susic portano l’Inter in finale

La prima finalista della Coppa Italia 2025/26 è l'Inter.

Di
Anna Rosaria Iovino
-
55
Calhanoglu
L’ESULTANZA DI HAKAN CALHANOGLU ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

A San Siro è appena terminata la semifinale di Coppa Italia tra Inter-Como. L’Inter, con una gran rimonta, vince 3-2. Nel primo tempo, al 32′, gol di Baturina del Como. Nel secondo tempo raddoppio della formazione di Fabregas con Da Cunha (48′). Con una doppietta di Calhanoglu (69′, 86′) i nerazzurri trovano il pareggio, ma soprattutto il coraggio e la forza di rimontare e vincere. Il gol vittoria è di Susic (89′). La formazione di Cristian Chivu vince una partita al cardiopalma e in finale ci andrà proprio l’Inter che sfiderà la vincente tra Lazio e Atalanta.

Inter-Como, il tabellino

Il primo tempo a San Siro è stato equilibrato, anche se il Como ha creato più occasioni rispetto all’Inter. Infatti al 32esimo arriva il gol dell’1-0 del Como. La rete è di Martin Baturina. Van Der Brempt supera Dimarco in uno contro a uno e poi crossa basso all’indietro per Baturina, che calcia di prima con il destro trovando prima il palo interno e poi la rete. Il primo tempo finisce con la formazione ospite in vantaggio di 1-0.

Il secondo tempo parte con il Como con il piede sull’acceleratore. Al 48esimo arriva il raddoppio con Sa Cunha. L’Inter non si arrende, prova a creare spazi e al 69esimo trova il 2-1 con Calhanoglu. Thuram crossa un pallone in area per Bonny, che viene anticipato da Ramon. Il colpo di testa del difensore di Fabregas finisce al limite dell’area nella zona di Sucic, che scarica all’indietro per Calhanoglu. Gol! L’Inter trova il pareggio all’84esimo e poi il 3-2 di Susic dimostra il gran gioco di squadra dei nerazzurri che trovano il vantaggio dopo essere andati sotto di due gol. Con una gran rimonta l’Inter vola in finale di Coppa Italia vincendo 3-2.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi (74′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (84′, Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (60′, Susic), Dimarco (60′, Diouf); Bonny (74′, Esposito), Thuram. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Mosconi, Alexiou, Esposito. Allenatore: C.Chivu

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (90′, Morata), Kempf; Van der Brempt (80′, Smolcic), Perrone, Da Cunha (70′, Caaueret), Valle; Nico Paz, Baturina (80′, Rodriguez), Douvikas (70′, Diao). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Diao, De Paoli, Pisati. Allenatore: C.Fabregas.

Arbitro: Sozza

Reti: 32′, Baturina (C); 48′, Da Cunha (C); 69′, Calhanoglu (I); 84′, Calhanoglu (I); 89′, Susic (I).
Ammonizioni: 90’+4′, Perrone (C).
Espulsioni:

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598