Inter-Como 3-2: rimonta nerazzurra, Calhanoglu e Susic portano l’Inter in finale

A San Siro è appena terminata la semifinale di Coppa Italia tra Inter-Como. L’Inter, con una gran rimonta, vince 3-2. Nel primo tempo, al 32′, gol di Baturina del Como. Nel secondo tempo raddoppio della formazione di Fabregas con Da Cunha (48′). Con una doppietta di Calhanoglu (69′, 86′) i nerazzurri trovano il pareggio, ma soprattutto il coraggio e la forza di rimontare e vincere. Il gol vittoria è di Susic (89′). La formazione di Cristian Chivu vince una partita al cardiopalma e in finale ci andrà proprio l’Inter che sfiderà la vincente tra Lazio e Atalanta.

Inter-Como, il tabellino

Il primo tempo a San Siro è stato equilibrato, anche se il Como ha creato più occasioni rispetto all’Inter. Infatti al 32esimo arriva il gol dell’1-0 del Como. La rete è di Martin Baturina. Van Der Brempt supera Dimarco in uno contro a uno e poi crossa basso all’indietro per Baturina, che calcia di prima con il destro trovando prima il palo interno e poi la rete. Il primo tempo finisce con la formazione ospite in vantaggio di 1-0.

Il secondo tempo parte con il Como con il piede sull’acceleratore. Al 48esimo arriva il raddoppio con Sa Cunha. L’Inter non si arrende, prova a creare spazi e al 69esimo trova il 2-1 con Calhanoglu. Thuram crossa un pallone in area per Bonny, che viene anticipato da Ramon. Il colpo di testa del difensore di Fabregas finisce al limite dell’area nella zona di Sucic, che scarica all’indietro per Calhanoglu. Gol! L’Inter trova il pareggio all’84esimo e poi il 3-2 di Susic dimostra il gran gioco di squadra dei nerazzurri che trovano il vantaggio dopo essere andati sotto di due gol. Con una gran rimonta l’Inter vola in finale di Coppa Italia vincendo 3-2.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi (74′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (84′, Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (60′, Susic), Dimarco (60′, Diouf); Bonny (74′, Esposito), Thuram. A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Dumfries, Sucic, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Darmian, Mosconi, Alexiou, Esposito. Allenatore: C.Chivu

Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (90′, Morata), Kempf; Van der Brempt (80′, Smolcic), Perrone, Da Cunha (70′, Caaueret), Valle; Nico Paz, Baturina (80′, Rodriguez), Douvikas (70′, Diao). A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Kuhn, Smolcic, Diao, De Paoli, Pisati. Allenatore: C.Fabregas.

Arbitro: Sozza

Reti: 32′, Baturina (C); 48′, Da Cunha (C); 69′, Calhanoglu (I); 84′, Calhanoglu (I); 89′, Susic (I).

Ammonizioni: 90’+4′, Perrone (C).

Espulsioni: –