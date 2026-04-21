Il calciomercato Roma inizia a scaldare i motori, mancano solo cinque partite alla fine del campionato e non c’è tempo da perdere per programmare tutto per la prossima stagione. In lista è stato aggiungo il nome di Kerim Alajbegovic e l’affare sembra già avanzare a grande velocità.

Calciomercato Roma, si avanza per Kerim Alajbegovic

Uno dei primi nomi valutati per rinforzare la rosa è quello di Kerim Alajbegovic, stella del Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il giovane talento di origine bosniaca piace a molte squadre in Europa ed è finito anche nel mirino di Milan, Juventus e Napoli. Il padre, che fa anche da procuratore al giocatore, ieri, era in Capitale e ha pranzato con Miralem Pjanić, ex centrocampista della Roma che sta studiando per diventare agente.

Il prezzo del cartellino di Alajbegovic sarebbe fissato intorno ai 15 milioni di euro, una cifra di circa il doppio rispetto agli 8 milioni che il Bayer Leverkusen potrà versare a fine stagione per riportare alla base il talento bosniaco attualmente di proprietà del Salisburgo. La Roma ha intenzione di anticipare la concorrenza per aggiudicarsi il giocatore bosniaco, mix di esperienza e talento