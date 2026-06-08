Calciomercato Juventus, Viery, talento brasiliano per il futuro della difesa

Dal Gremio arriva una proposta interessante alla Juventus: il cartellino del promettente difensore centrale Viery nel corso dei colloqui avviati per definire il futuro di Arthur, centrocampista che nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Porto Alegre ed è teoricamente atteso a Torino per il suo ultimo anno di contratto. La dirigenza della Juve ha chiesto circa 10 milioni di euro, ma nonostante la cifra non sia altissima, per i brasiliani lo è. Per la società del Gremio 10 milioni sono fuori portata per le proprie casse, quindi, per alleggerire la spesa, ha tentato con l’inserimento della contropartita. Offerto il proprio talento classe 2005 per sbloccare l’operazione Arthur.