Il calciomercato Juventus si arricchisce di un nuovo nome in lista nelle ultime ore. Il Gremio, club brasiliano, ha offerto ai bianconeri il suo giovanissimo difensore: Viery, difensore centrale, classe 2005.
Calciomercato Juventus, Viery, talento brasiliano per il futuro della difesa
Dal Gremio arriva una proposta interessante alla Juventus: il cartellino del promettente difensore centrale Viery nel corso dei colloqui avviati per definire il futuro di Arthur, centrocampista che nell’ultima stagione ha giocato in prestito a Porto Alegre ed è teoricamente atteso a Torino per il suo ultimo anno di contratto. La dirigenza della Juve ha chiesto circa 10 milioni di euro, ma nonostante la cifra non sia altissima, per i brasiliani lo è. Per la società del Gremio 10 milioni sono fuori portata per le proprie casse, quindi, per alleggerire la spesa, ha tentato con l’inserimento della contropartita. Offerto il proprio talento classe 2005 per sbloccare l’operazione Arthur.
Viery, 21 anni, è un difensore mancino con una grande fisicità: 190 centimetri. Oltre all’ottima fisicità, ha una grande visione di gioco, perfetto nel gruppo bianconero. Per avviare la trattativa, la dirigenza della Vecchia Signora dovrà fare le proprie valutazioni. Il Gremio valuta Viery 20 milioni di euro, inoltre esiste una clausola rescissoria da 50 milioni. La Juventus ha a disposizione due slot da extracomunitario, non ha intenzione di usarne uno subito, c’è prima l’interesse di valutare bene il mercato.