Il calciomercato Roma, in accelerata verso Greenwood nelle scorse ore, ha avuto una brusca frenata. Il giocatore del Marsiglia è finito in un’asta di mercato della quale la Roma non ha interesse a partecipare. I giallorossi, con l’asso nella manica sempre pronto, hanno già l’alternativa pronta.

Calciomercato Roma, pronti con il Piano B in caso saltasse Greenwood: Igor Paixao del Marsiglia

Atletico Madrid e Fenerbache hanno già avviato il tira e molla con Mason Greenwood. In tal modo, sono già pronte le insidie per il calciomercato della Roma, che vanno a complicare la corsa a Mason Greenwood. Situazione che in capitale non hanno intenzione di rivivere dopo il “caso Sancho”.

Il centravanti del Marsiglia era stato individuato da tempo come l’obiettivo numero uno assoluto per rifondare la trequarti giallorossa. Per assicurarsi il talento inglese di proprietà dell’Olympique Marsiglia, la dirigenza di Trigoria dovrà accelerare e offrire più della concorrenza o virare verso l’alternativa. Il Piano B della Roma si chiama Igor Paixao. Classe 2000, attaccante del Marsiglia. Ostacolo? I possibili 38 milioni per il suo cartellino.