Il ritorno sempre più vicino in Champions League porterà parecchi milioni nelle casse dei rossoneri, questo inizia a smuovere ancora più velocemente il calciomercato Milan. Serviranno rinforzi importanti nella prossima stagione. Tra i sondaggi delle ultime settimane spunta fuori Alexander Sorloth, perfetta alternativa a Lewandowski.

Calciomercato Milan, operazione Alexander Sorloth

Per il calciomercato Milan il principale obiettivo in estate sarà prendere un grande centravanti. I nomi che circolano e che vengono accostati al Diavolo nelle ultime settimane sono davvero tanti. Negli ultimi giorni sono in rialzo le quotazioni di Alexander Sorloth, attaccante classe 1995 dell’Atletico Madrid.

A quanto pare, l’attaccante degli spagnoli avrebbe addirittura superato nella lista del club milanese sia Robert Lewandowski che Dusan Vlahovic. I due attaccanti, che la prossima estate si muoveranno a zero, chiedono ingaggi altissimi, fuori dai parametri del club di Via Aldo Rossi. L’attaccante piace ad Allegri, mentre il norvegese vuole giocare di più e per questo è pronto ad ascoltare la proposta del Milan che potrebbe offrirgli una maglia da titolare e un ruolo da protagonista nelle prossima stagione. L’Atletico Madrid non ha intenzione di lasciarlo andare così, chiede 40 milioni di euro bonus compresi, in caso di flop al Mondiale, si accontenterà di meno, magari di 20-25 più bonus. Il tecnico Diego Simeone non dovrebbe opporre resistenza al suo addio, ha intenzione di chiedere un attaccante più bravo nei duelli aerei e nel difendere la palla e quindi in estate potrebbe andare in scena la separazione tra Sorloth e il club spagnolo. Il Milan è pronto con un’offerta.