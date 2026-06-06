Il calciomercato Juventus rivive l’interesse per Mike Maignan. I bianconeri, dopo aver sentito le dichiarazioni riguardo il malessere che il portiere francese sente in rossonero, ha deciso di riprovarci.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: pronti ad ingaggiare Mike Maignan

A Torino Michele Di Gregorio continua a non convincere. Il portiere non convince nemmeno Luciano Spalletti, che avrebbe voluto riportare in Italia il brasiliano Alisson Becker, già allenato alla Roma, ma blindato anche per la prossima stagione dal Liverpool.

L’addio di Max Allegri al Milan e la rivoluzione che i rossoneri hanno avviato in questa estate, con l’addio imminente di numerosi giocatori, incluso Mike Maignan, ha riacceso l’interesse della Juve verso il portiere. Tutto dipenderà dai progetti del portiere e anche da quelli del nuovo Milan di Cardinale. Ancora non c’è nulla di chiaro a Via Aldo Rossi in questo momento. Intanto, i dirigenti della Vecchia Signora hanno sondato il terreno verso il classe 1995. I bianconeri non sono al primo tentativo, hanno già contattato Magic Mike quando era in scadenza di contratto prima del suo rinnovo con il Milan fino a giugno 2031 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno più bonus.