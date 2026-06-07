Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
domenica, Giugno 7, 2026
Home Calciomercato Calciomercato, la Juve spinge per Alexander Sorloth

Calciomercato, la Juve spinge per Alexander Sorloth

Anche Kolo Muani nel mirino della Juventus

Di
Fabiano Corona
-
48
serie a enilive 2024 2025: napoli vs juventus
RANDAL KOLO MUANI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Alexander Sorloth obiettivo della Juventus

Sostituire Vlahovic e rinforzare l’attacco, questo il diktat in casa Juventus. I bianconeri puntano forte su Alexander Sorloth, l’attaccante dell’Atletico Madrid piace alla dirigenza bianconera, pronta a portarlo a Torino magari affiancandoglio Kolo Muani. L’Atletico punta ad incassare 30 milioni di euro, la Juve spera di abbassare le pretese, magari inserendo nella trattativa Nico Gonzalez, in maglia biancorossa nell’ultima stagione. Trattative in evoluzione, Spalletti e il popolo bianconero attendono rinforzi.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598