Calciomercato, la Juve spinge per Alexander Sorloth

Alexander Sorloth obiettivo della Juventus
Sostituire Vlahovic e rinforzare l’attacco, questo il diktat in casa Juventus. I bianconeri puntano forte su Alexander Sorloth, l’attaccante dell’Atletico Madrid piace alla dirigenza bianconera, pronta a portarlo a Torino magari affiancandoglio Kolo Muani. L’Atletico punta ad incassare 30 milioni di euro, la Juve spera di abbassare le pretese, magari inserendo nella trattativa Nico Gonzalez, in maglia biancorossa nell’ultima stagione. Trattative in evoluzione, Spalletti e il popolo bianconero attendono rinforzi.