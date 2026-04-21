Il calciomercato Lazio continua la ricerca di talenti nel Sud America. Nelle ultime ore il club biancoceleste è stato accostato a Kaique Kenji, attaccante brasiliano.

Calciomercato Lazio, obiettivo Kenji

Il calciomercato Lazio guarda al futuro e mette nel mirino un profilo talentuso, giovane e interessante: Kaique Kenji. Il classe 2006, è uno dei nomi nuovi sul taccuino della dirigenza di Formello, sempre più attenta a individuare talenti internazionali su cui costruire il futuro.

Kenji è attualmente in forza al Cruzeiro fino al 31 dicembre 2028, quando il suo contratto andrà in scadenza. Nonostante la giovane età, è già arrivato in prima squadra dove Kenji ha già avuto modo di mettersi in mostra, collezionando anche 19 presenze ufficiali ed un gol. La Lazio, molto interessata, ha intrapreso già la strada verso una strategia per anticipare la concorrenza. Kaique Kenji rappresenta una ventata di freschezza e dinamismo alla rosa capitolina, ma anche il continuo verso una filosofia di acquisti mirati ad inserire giovani talenti in un progetto a lungo termine.