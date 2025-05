Napoli nei guai, stagione finita per Lobotka?

Lobotka spaventa il Napoli

In campo non in perfette condizioni, Lobotka di nuovo out e fermo ai box. Azzardata probabilmente la scelta di Conte e dello staff degli azzurri di metterlo in campo contro il Genoa, il centrocampista, vero faro del centrocampo della capolista, alza di nuovo bandiera bianca. Stagione finita? Questa la paura, il mediano verso il forfait nelle ultime due fondamentali sfide di campionato che potrebbero significare scudetto.

Come scrive il Mattino: “Il punto sono le troppe assenze, che iniziano ad avere un peso: ora anche Lobotka che stavolta è perso fino alla fine della stagione. La nota peggiore, comunque, arriva ancora dall’infermeria, affollata come non mai anche per questo finale. Stanislav Lobotka era il grande atteso della vigilia, una settimana di conti per capire quanto e se vederlo in campo. Alla fine non stupisce vederlo titolare: i segnali della vigilia lo avevano fatto capire. Ma la sua partita è durata poco meno di un quarto d’ora. Perché si ferma e alza la mano, chiama il cambio. Il gesto di stizza di Conte è palese: la scommessa è persa. E in conferenza rincara la dose: ‘Sempre quella caviglia destra che aveva dato problemi a Lecce. Ma ora penso sia qualcosa di più grave’ dice, lasciando la sala stampa. Il volto non promette nulla di buono. Lo slovacco non era al massimo, non era pronto per giocarla, evidentemente. Alla fine la scelta era stata presa di comune accordo ma si è rivelata azzardata. Avrebbe dovuto spiegarlo meglio allo staff e ai dottori. Che ora se lo ritrovano nuovamente indisponibile in attesa di capire tra oggi e domani quanto ancora starà fermo. L’ombra della stagione finita si allunga sui volti di Castel Volturno, un fattore che può pesare tanto nella corsa degli ultimi 180′ dell’anno”.