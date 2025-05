Sprint salvezza del Venezia! Fiorentina battuta 2-1

Lo stadio Pier Luigi Penzo fa da sfondo alla sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la 36ª giornata di Serie A. La Viola approda a questa sfida dopo la dolorosa eliminazione dalla Conference League per mano del Real Betis. Gli andalusi hanno avuto la meglio soltanto ai tempi supplementari al Franchi, confermando comunque la competitività della squadra viola. Attualmente nona in classifica con 59 punti, la formazione guidata da Raffaele Palladino è chiamata a conquistare l’intera posta in palio per restare in corsa per un piazzamento europeo. Dopo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi, la Fiorentina ha recentemente subito una battuta d’arresto, cadendo per 1-0 allo Stadio Olimpico contro la Roma allenata da Claudio Ranieri. Situazione delicata invece per il Venezia, che si appresta a disputare le ultime tre giornate di campionato partendo dalla penultima posizione con 26 punti. Il pareggio del Lecce a Verona e la vittoria dell’Empoli sul Parma hanno reso ancora più cruciale la gara odierna: i lagunari, in caso di successo, potrebbero effettuare un doppio sorpasso in classifica, scavalcando entrambe le dirette concorrenti nella corsa salvezza. La squadra di Eusebio Di Francesco ha evidenziato segnali di ripresa, collezionando sei punti nelle ultime cinque gare di campionato, nelle quali ha subito una sola sconfitta contro il Milan. Nell’ultimo turno, i veneti hanno ottenuto un pareggio prezioso a Torino contro i granata: al rigore trasformato da Vlasic ha risposto Kike Perez, fissando il punteggio sull’1-1.

Venezia-Fiorentina, delusione viola! succede tutto nella ripresa

La prima frazione si sviluppa sin dai primi minuti su binari di grande equilibrio. Le due squadre si affrontano con grande attenzione tattica, prediligendo il controllo del gioco a centrocampo e concedendo pochissimo agli avversari nella zona offensiva. Il ritmo risulta spezzato, con fasi di intensità che si alternano a lunghi momenti di stallo, rendendo difficile la costruzione di azioni pericolose. Le migliori occasioni si registrano solo nel finale. Ndour va vicino al gol con un destro che sfiora l’incrocio dei pali, mentre Yeboah, liberatosi bene in area, spreca da posizione ravvicinata calciando a lato. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa i lagunari spingono il piede sull’acceleratore e al 60′ passano avanti: bel cross di Kike Perez verso Cande che, dopo un grande inserimento, controlla col petto e da due passi trafigge De Gea. Reazione immediata degli ospiti che sfiorano il pari con Ranieri che in area colpisce a botta sicura, trovando tuttavia un’ottima deviazione di Radu, aiutato dal palo. Dal miracolo dell’ex Inter parte un contropiede micidiale del Venezia: Zerbin crossa sul secondo palo verso Oristanio che da due passi fa 2-0. Gli ospiti rialzano la testa e al 77′ riaprono il match con Mandragora: il centrocampista riceve da Adli e scarica un potente sinistro sotto l’incrocio. Vittoria che vale una stagione per il Venezia che in un colpo scavalca Empoli e Lecce in classifica, portandosi al di fuori della zona retrocessione a sole due giornate dalla fine.

Venezia-Fiorentina, il tabellino

2-1

Reti: 60′ Cande (V); 68′ Oristanio (V); 77′ Mandragora (F).

Ammoniti: 83′ Busio (V); 84 Folorunsho (F); 88′ Dodo(F); 93′ Beltran (F); 93′ Ranieri(F).

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin(83′ Conde), Kike Perez(78′ Doumbia), Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah(78′ Maric), Oristanio(83′ Zampano). A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Haps, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni, Doumbia, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic(79′ Colpani), Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens(85′ Parisi); Richardson(63′ Adli), Ndour(63′ Folorunsho); Beltran. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Colpani, Adli, Caprini, Parisi, Rubino, Folorunsho. Allenatore: Raffaele Palladino.