Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Una gara fondamentale per la permanenza in Serie A del Venezia. I lagunari affrontano la Fiorentina, reduce dalla cocente eliminazione nella semifinale di UEFA Conference League. La gara, in programma lunedì alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.