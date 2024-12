Brivido viola: Mandragora salva la Fiorentina dalla sconfitta in Portogallo

Fiorentina salvata da Mandragora nell’ultimo pezzo di gara

Termina in parità la sfida del Dom Alfonso Henrique di Guimarães per la Fiorentina. I viola riescono a raggiungere i portoghesi soltanto nel finale di gara. Dopo un avvio positivo della formazione toscana, arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa con Gustavo Silva, che non lascia scampo a Terracciano. Ritmi alti nella seconda fase di gara, con la Fiorentina che raggiunge il pari con Mandragora, che mette in rete un assist servito da Dodò. Un punto per parte e la squadra di Palladino.