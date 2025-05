Classifica Serie B, Pisa in A. Si infiamma la corsa a play-off e play-out. Cosenza retrocesso in C

Corsa play-off e play-out infuocate in Serie B. Le vittorie di Salernitana, Reggiana e Südtirol cambiano la classifica in zona retrocessione. In zona play-off, invece, è fondamentale la vittoria del Bari contro il Pisa. I toscani tornano in Serie A dopo 34 anni.

Classifica Serie B – corsa play-off: vittoria d’oro per il Cesena e la Carrarese

In zona play-off, invece, è fondamentale la vittoria del Bari contro il Pisa. Diversamente, il Cesena sconfigge il Palermo e sale a 47, a pari merito proprio con i pugliese e ad una lunghezza dai siciliani. Dalla zona play-out a quella play-off in poche settimane per il Südtirol che condanna il Cosenza alla Serie C e si avvicina prepotentemente all’ottavo posto occupato dal Bari. Altra sorpresa: la Carrarese batte il Modena e vola a pari punti proprio con gli emiliani e i trentini.

Classifica Serie B – corsa play-out, la Sampdoria si complica la vita. Vincono Salernitana e Reggiana

Corsa play-off e play-out infuocate in Serie B. Le vittorie di Salernitana, Reggiana e Südtirol cambiano la classifica in zona retrocessione. I campani battono il Mantova all’Arechi e salgono a 39 punti, a pari merito con il Brescia, uscito con un pari contro la Juve Stabia. Diversamente, la Sampdoria esce con un punto dalla trasferta di Catanzaro. I blucerchiati, nonostante i due pari di fila, restano nella zona rossa della classifica, con lo scontro diretto in casa contro la Salernitana di venerdì sera. Pari per il Cittadella a Frosinone. Veneti penultimi, ma a due punti dai play-out.

Classifica Serie B:

SASSUOLO 81* PISA 72 Spezia 72 Cremonese 57* Juve Stabia 54 Catanzaro 49 Palermo 48 Bari 47 Cesena 47 Carrarese 44 Südtirol 44 Modena 44 Reggiana 41 Mantova 40 Frosinone 40 Brescia 39 Salernitana 39 Sampdoria 37 Cittadella 36 Cosenza 30

SASSUOLO E CREMONESE CON UNA GARA IN MENO

SASSUOLO E PISA PROMOSSI IN SERIE A

COSENZA RETROCESSO IN SERIE C