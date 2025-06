Calciomercato Serie B: tutti vogliono Corona, Mignani piace all’Entella, Zaro verso Avellino

Il calciatore più ambito per la serie B è indubbiamente Giacomo Corona, cartellino di proprietà del Palermo, dove nell’ultima stagione a Pontedera ha messo a segno 11 reti. La Juve Stabia sembra che stia muovendo i primi passi verso il ragazzo palermitano, le Vespe hanno nel mirino anche il portiere Confente del Vicenza e De Boer della Ternana.

L’Entella è alla ricerca di un attaccante , piace Mignani della Pianese, che nell’ultimo campionato in Serie C ha messo a segno 18 reti. Lo svincolato Zaro ex Modena, potrebbe accasarsi ad Avellino, alla Reggiana piacciono Rover del Sudtirol, Bertagnoli del Brescia, ma anche Satalino, Kuni e Missori del Sassuolo.