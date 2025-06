Sampdoria-Foti, cosa manca per l’accordo

Sampdoria-Foti, dal Fenerbahçe all’ingaggio: i nodi da sciogliere

Dopo l’addio di Evani, Salvatore Foti sembra essere il prescelto per diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico, vice di Mourinho nell’esperienza turca, ha ancora un contratto in essere con il Fenerbahçe. Tuttavia, questo non rappresenta un muro invalicabile. Nonostante questo, l’allenatore, per sedere sulla panchina del Ferraris, dovrà accettare una diminuzione di ingaggio richiesta dal club blucerchiata, in linea con l’obiettivo di diminuzione costi programmato dalla società.