Sampdoria, situazione allenatore: calda la pista Lombardo-Gregucci

Sampdoria, linea di continuità ipotesi più concreta

Come già anticipato ieri, per quanto Salvatore Foti restano alcune complicazioni legate ad ingaggio e vincolo contrattuale con il Fenerbahçe. Dunque, la soluzione allenatore in casa Sampdoria potrebbe essere interna. Dopo il sempre più probabile addio di Evani, la società blucerchiata potrebbe optare con linea di continuità. Infatti, la nuova via tracciata porta alla coppia composta da Attilio Lombardo, già idolo del popolo sampdoriano, Angelo Gregucci, vice di Evani. Quest’ultima ipotesi, al momento, sembra la più quotata per il futuro della panchina della Sampdoria.