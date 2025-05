Genoa – Milan, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida del Luigi Ferraris tra Genoa e Milan conclude la 35esima giornata di Serie A. Doppia vittoria tra campionato e Coppa Italia per i rossoneri, stabili al nono posto e a 7 lunghezze dalla zona Europa. Diversamente, il Grifone, già salvo aritmeticamente e con un ottimo girone di ritorno alle spalle, arriva alla sfida con due sconfitte consecutive, ottenute rispettivamente contro Lazio e Como. La sfida, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Genoa – Milan, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vásquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Messias, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Walker, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leão. All. Conceição.