Verso Genoa – Milan, Jovic ancora out l ballottaggio tra Gimenez e Abraham

Si avvicina Genoa – Milan. In vista della prossimo impegno di campionato i rossoneri non potranno contare su Luka Jovic. Come riporta Milanews.it, l’attaccante serbo non ha ancora recuperato dalla lombalgia acuta subita prima del match contro il Venezia.

Verso Genoa – Milan, Gimenez e Abraham per l’attacco

Con Jovic assente, Conceicao deve scegliere uno tra i due attaccanti rossoneri da schierare nel probabile 3-4-3 adottato dal Milan.

Per adesso però non ci sono ulteriori indizi, non resta quindi che aspettare i prossimi giorni per capire chi sarà preferito dall’allenatore portoghese.