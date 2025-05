La Roma vede la Champions! Il successo sulla Fiorentina vale il quarto posto (1-0)

La Roma supera di misura la Fiorentina nella trentacinquesima giornata di Serie A. Ai giallorossi basta la rete di Dovbyk, arrivata sul finire del primo tempo, per portare a casa la vittoria. Nonostante una prestazione sottotono, la squadra di Ranieri riesce a resistere agli attacchi di una Fiorentina molto vivace: i viola, infatti, calciano molto verso la porta incontrando, però, alcuni grandi salvataggi di Svilar. In virtù di questo risultato, la squadra della Capitale aggancia il quarto posto; i toscani, invece, scivolano a -4 da Lazio e Roma.

Roma – Fiorentina: Dovbyk porta avanti i suoi sul finire del primo tempo

Prima metà di gara dai ritmi piuttosto lenti e compassati: per i primi venti minuti, infatti, nessuna delle due squadre prende davvero in mano la situazione. Intorno al 25′, Kean si libera della marcatura di Celik e va a tu per tu con Svilar, ma il portierone giallorosso gli chiude lo specchio della porta con un grande intervento. Dopo pochi minuti, il duello si ripete: l’attaccante italiano ci prova con un bel diagonale, Svilar si distende e sventa il pericolo con un gran riflesso. La prima occasione da gol per la Roma arriva al 33′: il giro palla al limite dell’area libera Celik alla conclusione, De Gea salva la Fiorentina con un super intervento. Al 45′, Kean batte nuovamente a rete, ma Svilar blocca senza particolari problemi. Negli ultimissimi secondi del primo tempo, la partita si stappa definitivamente. Shomurodov costringe De Gea a un altro super intervento: sugli sviluppi del calcio d’angolo che ne consegue, l’uzbeko fa da sponda a Dovbyk, che di testa insacca e regala il vantaggio ai suoi.

Roma – Fiorentina: i padroni di casa resistono agli assalti avversari

Brivido per la Viola nei primi secondi di ripresa: Dovbyk scappa in posizione defilata e mette un pallone velenoso al centro dell’area, ma nessun compagno riesce a toccare il pallone e la retroguardia si ricompone e spazza. Successivamente, ci prova Manu Konè da fuori area, De Gea risponde presente. La Fiorentina risponde al 51′ con il mancino di Richardson, troppo largo per impensierire Svilar. La squadra di Palladino comincia ad alzare i giri del motore e spinge per trovare la rete del pareggio: la squadra di Ranieri soffre ma respinge l’offensiva dei toscani. Intorno al 65′, Mandragora calcia fortissimo all’indirizzo della porta, ma la retroguardia della Roma riesce a respingere in qualche modo. I giallorossi tornano nella metà campo avversaria grazie alla ripartenza di Gourna-Douath, entrato al posto di Cristante, bravo a scaricare all’indirizzo di Pisilli: il tentativo del centrocampista, però, non inquadra lo specchio della porta. La Fiorentina non molla e continua a insistere alla ricerca della rete del pari, ma la Roma dà prova di grande solidità difensiva. All’82’ gli ospiti hanno una palla gol clamorosa: Kean penetra in area e calcia verso la porta, l’ennesimo intervento miracoloso di Svilar evita il pareggio. La Viola chiude la gara con una punizione da posizione defilata: Adli calcia direttamente verso la porta, ma non riesce a inquadrare lo specchio. La partita, quindi, termina con il risultato di 1-0 in favore della Roma.

Roma – Fiorentina, le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik (77′ Rensch), Mancini, N’Dicka; Soulé, Cristante (65′ Gourna-Douath), Koné, Angeliño; Pellegrini (46′ Pisilli); Shomurodov (65′ Baldanzi), Dovbyk (77′ El Shaarawy). All. Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic (71′ Beltran), Pablo Mari, Comuzzo; Parisi, Mandragora, Richardson (71′ Colpani), Ndour (90′ Adli), Gosens (46′ Fagioli); Zaniolo (61′ Gudmundsson), Kean. All. Palladino.

Reti: 45+4′ Dovbyk (R)

Ammoniti: 64′ Ndour (F), 85′ Kean (F), 89′ Soulè (R), 90+4′ Pisilli (R)

Espulsi: nessuno.