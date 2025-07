La Juventus non ha intenzione di perdere Conceicao, il quale è sempre più verso la permanenza definitiva alla Continassa. Intanto il Porto ha abbassato la richiesta economica, per i bianconeri è una chance imperdibile.

Francisco Conceicao è molto vicino a rimanere un giocatore della Juventus anche nella prossima stagione e in futuro. Tra pochi giorni la clausola rescissoria dell’esterno portoghese aumenterà fino a 45 milioni ma è un aspetto ormai ininfluente visto che Juventus e Porto ragionano su basi differenti da tempo. I bianconeri hanno presentato un’offerta formale al Porto da 22 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore, la quale però è stata rifiutata.

La richiesta del club portoghese è scesa, ma 22 milioni sono pochi. I portoghesi chiedono fino a 25 milioni per arrivare alla chiusura della trattativa. I due club stanno però continuando a trattare, alla ricerca di un’intesa finale. Intanto oggi, di venerdì 11 luglio, il Porto inizierà la preparazione estiva e Francisco Conceicao non è stato convocato. Il giocatore ha qualche giorno in più di riposo per via dell’impegno al Mondiale per Club, ma l’intenzione della società portoghese è chiudere per il suo trasferimento alla Juventus prima che si aggreghi al ritiro.