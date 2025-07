L’Inter non ha intenzione di mollare Giovanni Leoni, al momento l’obiettivo principale della dirigenza nerazzurra per rinforzare la difesa a Cristian Chivu. Il Parma, però, non ha intenzione di fare sconti per il difensore.

Inter, nessuno sconto per Leoni, l’alternativa è De Winter

Il classe 2006, che il Parma ha portato via dalla Sampdoria per poco meno di 5 milioni di euro un anno fa, ha alzato un bel po’ l’asticella, chiede oltre i 30 milioni per lasciar partire il giocatore. L’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro per assicurarsi il difensore nativo di Roma, ma il Parma continua a fare muro, non scendendo sotto i 40 milioni.

Intanto, per cautelarsi, l’Inter sta già valutando anche le alternative, se il Parma non dovesse mollare per il prezzo di Leoni. Nel mirino è finito Koni De Winter del Genoa. L’Inter è pronto a sfruttare anche i buoni rapporti che porteranno Valentin Carboni in rossoblu, anche se serviranno comunque tra i 25 e i 30 milioni.