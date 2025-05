Roma, il Girona vuole il ritorno di Dovbyk: per i giallorossi non è incedibile

In Spagna chiedono il ritorno di Artem Dovbyk dopo appena una stagione con la maglia della Roma. Per il quotidiano catalano Sport, sarebbe proprio il Girona, la squadra che in estate ha ceduto il centravanti ucraino per circa 40 milioni di euro ai giallorossi.

Roma, Dovbyk difficile che resti in capitale

La Roma non sembra del tutto convinta di trattenere il suo numero 9.

L’ucraino ha collezionato 43 presenze totali in tutte le competizioni, un bottino di 16 goal e 4 assist. presi singolarmente i freddi numeri, la stagione di Dovbyk nella Capitale non sarebbe nemmeno così negativa, se non fosse per i continui alti e bassi in termini di rendimento ed un atteggiamento non proprio combattivo che a più riprese Claudio Ranieri ha evidenziato.

Il classe ’97 ha visto messa in dubbio la sua titolarità nelle recenti settimane, con l’uzbeko Shomurodov che si sta giocando al meglio le sue possibilità con la maglio della Magica. Il 28enne ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, che ad oggi è stato pagato poco più di 30 milioni di euro di parte fissa e che potrebbe farne incassare ulteriori 5,5 nel caso in cui maturassero determinati bonus. Inoltre, nell’accordo sottoscritto col Girona, è previsto un 10% su una futura rivendita.