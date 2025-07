Il Milan ha avuto nuovi contatti col Chelsea per Nicolas Jackson, a Via Aldo Rossi stanno valutando l’aspetto economico dell’operazione. A quanto pare, per i Blues, l’attaccante senegalese può lasciare Londra, ma solo dopo aver versato nelle casse 40 milioni di euro.

Milan, interesse per Jackson, ma l’affare è complicato

Il giocatore due anni fa fu pagato 37 milioni al Villarreal, ma nonostante i 30 gol realizzati in 81 partite è finito fuori dai piani dei Blues. Maresca, infatti, ha deciso di puntare su Joao Pedro e Delap. Previsti contratti la prossima settimana, quando i dirigenti inglesi torneranno dagli Stati Uniti dopo la finale del Mondiale per Club. Ma l’affare rimane complicato per l’aspetto economico, ma i due club potrebbero trovare un’alternativa.

Jackson non è l’unica pista seguita dal Milan. Nella shortlist rossonera resistono Nunez del Liverpool, Mateta del Crystal Palace, Schick e Boniface del Bayer Leverkusen, e Dusan Vlahovic della Juventus. Questi ultimi sono tutti profili che Allegri sta valutando: sono giocatori con caratteristiche differenti, ma tutti calciatori che intrigano sia la dirigenza che lo staff tecnico dell’allenatore livornese.