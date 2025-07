La Roma continua a fare sondaggi di mercato e prova ad accontentare Gianpiero Gasperini per il rinforzo della rosa. Nelle ultime settimane ci sono due nomi in ballo che continuano ad essere monitorati: Wesley e Rios, ma per ora non ci sono segnali di un’accelerata imminente, in realtà il giocatore del Palmeiras è più distante. Intanto spunta un nuovo nome.

Roma, mentre Ríos in calo El Aynaoui va in risalita

Nelle ultime ore prende quota una nuova pista sul mercato, quella che porta a El Aynaoui, classe 2001 di proprietà dei francesi del Lens. Il giocatore si è reso protagonista in Ligue 1 e, attualmente, è considerato un centrocampista duttile e di prospettiva, molto cercato sul mercato. I contatti tra i capitolini ed il club francese sono proseguiti anche oggi, segno di una trattativa in piena attività.

L’unico ostacolo che ancora non ha consentito di mettere in porto la trattativa è la richiesta del Lens: 30 milioni di euro. Il giocatore piace molto al nuovo tecnico che inserirebbe il marocchino nella mediano, utile come rinforzo molto versatile.

Non solo centrocampo, a Roma pensano anche all’attacco. Per quanto riguarda la fase offensiva, la Roma resta su Ferguson del Brighton. I capitolini stanno cercando di spingere per chiudere per il classe 2004, per evitare l’inserimento dell’Atalanta.