Il calciomercato Juventus si sta concentrando molto sulla ricerca del nuovo portiere. Luciano Spalletti non transige, vuole un portiere esperto per la sua Juventus. Il prossimo portiere oltre all’esperienza deve diventare un vero leader ed una garanzia. Spalletti ha le idee chiare su quali portieri provare ad affondare il colpo: De Gea e Alisson.

Calciomercato Juventus, l’alternativa ad Alisson è De Gea

Luciano Spalletti ha chiesto alla società di provare a portare nel proprio organico uno tra Alisson e De Gea. Con il portiere del Liverpool non è semplice, la situazione potrebbe complicarsi, quindi sono pronti a virare su David De Gea, attuale portiere e capitano della Fiorentina.

L’alternativa ad Alisson è lo spagnolo dei Viola, un classe 1990 che è legato ai toscani con un contratto fino al 2028. La parte positiva è che andrebbe a gravare meno sulle casse bianconere a differenza del brasiliano che costa di più, anche per lo stipendio. Il cartellino di De Gea costa circa cinque milioni, mentre l’ingaggio non supera i 3 e mezzo, per Alisson si parla di una cifra che supera il doppio. Il Liverpool ha chiesto 10 milioni di euro, l’ingaggio almeno 5-6 milioni a stagione. A Torino pronti all’assalto, il portiere è una delle cose principali da sistemare in vista della prossima stagione.