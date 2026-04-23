Calciomercato Juventus, Bernasconi nel mirino

Nuovi obiettivi di mercato in casa Juventus. La società torinese ha inviato emissari alla New Balance Arena di Bergamo durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio per osservare quello che è considerato il sostituto ideale di Andrea Cambiaso. In vista della sessione estiva, con il possibile addio del giocatore, la Juve pensa a Lorenzo Bernasconi.

Il laterale dell’Atalanta, che non ha intenzione di lasciar partire, tant’è che è stato blindato con un contratto fino al 2030, è il profilo richiesto da Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico della Juve ha intenzione di affidare la fascia a Bernasconi grazie alle sue doti: duttilità e spinta offensiva. Il laterale è un obiettivo concreto, le sue doti hanno convinto la dirigenza bianconera a metterlo nella lista degli obiettivi di mercato e si lavorerà per portarlo alla Continassa. Il valore del cartellino del 22enne originario di Crema è di 25 milioni di euro.