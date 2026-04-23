Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Aprile 23, 2026
Home Calciomercato Calciomercato Juventus, operazione Bernasconi: il sostituto giusto per il dopo-Cambiaso

Calciomercato Juventus, operazione Bernasconi: il sostituto giusto per il dopo-Cambiaso

Di
Anna Rosaria Iovino
-
71
coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs atalanta
LORENZO BERNASCONI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus pensa al possibile sostituto di Cambiaso. Il giocatore potrebbe lasciare la Continassa verso una nuova esperienza lontana dai bianconeri. La Vecchia Signora pensa a Lorenzo Bernasconi come possibile sostituto. 

Calciomercato Juventus, Bernasconi nel mirino

Nuovi obiettivi di mercato in casa Juventus. La società torinese ha inviato emissari alla New Balance Arena di Bergamo durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio per osservare quello che è considerato il sostituto ideale di Andrea Cambiaso. In vista della sessione estiva, con il possibile addio del giocatore, la Juve pensa a Lorenzo Bernasconi.

Il laterale dell’Atalanta, che non ha intenzione di lasciar partire, tant’è che è stato blindato con un contratto fino al 2030, è il profilo richiesto da Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico della Juve ha intenzione di affidare la fascia a Bernasconi grazie alle sue doti: duttilità e spinta offensiva. Il laterale è un obiettivo concreto, le sue doti hanno convinto la dirigenza bianconera a metterlo nella lista degli obiettivi di mercato e si lavorerà per portarlo alla Continassa. Il valore del cartellino del 22enne originario di Crema è di 25 milioni di euro.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598