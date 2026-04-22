Atalanta-Lazio 1-2 (dcr): passano i biancocelesti. Sarà Inter-Lazio la finale di Coppa Italia 2025/26

Alla New Balance Arena di Bergamo è appena terminata la seconda gara delle semifinali di Coppa Italia 2025/26. La partita Atalanta-Lazio è finita con il risultato di 1-1 dopo i tempi regolamentari. La Lazio passa in vantaggio con un gol di Romagnoli all’84esimo, Pasalic pareggia pochi istanti dopo, all’86esimo. Si passa ai tempi supplementari. Anche i 30 minuti successivi non sono bastati a decretare un vincitore. Si va ai rigori. Passano i biancocelesti. A sfidare l’Inter in finale il 13 maggio sarà la Lazio.

Atalanta-Lazio, il tabellino

Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0. La prima frazione ha visto un’Atalanta molto più concreta con Zalewski che crea diverse occasioni, ma non riesce a mettere a segno le due più importanti della prima parte della gara. Dalla mezz’ora in avanti regna l’equilibrio tra le due formazioni, anche se nessuna delle due squadre è stata capace di rendersi davvero pericolosa.

Il secondo tempo all’insegna della ricerca del gol. Il gol arriva dall’Atalanta, con Ederson, al 61′. La rete, dopo visione del Var, viene annullata per fallo commesso durante l’azione. La partita continua con diversi botta e risposta, fin quando la Lazio trova il gol del vantaggio all’84esimo con Romagnoli. Zaccagni batte al centro dalla bandierina, la palla cade al limite dell’area piccola dove Romagnoli, da attaccante vero, gira col mancino battendo Carnesecchi. Passano pochi minuti e l’Atalanta pareggia con Pasalic. Sponda di Krstovic per Pasalic che allarga il tiro con il sinistro e, complice la deviazione di Taylor, insacca alle spalle di Motta. Finiscono i 90 minuti, l’arbitro assegna 6 minuti di recupero. Non bastano, si procede con i tempi supplementari.

Primo Tempo supplementare: Al 95′ in gol Raspadori, ma il gol viene annullato dopo visione Var per fuorigioco. Dopo 15 minuti il risultato è di 1-1. Finisce così il primo tempo supplementare.

Secondo tempo supplementare: Inizio scoppiettante. Kossounou vicino al gol dopo 3 minuto. Subito dopo Grande occasione della Dea che va vicino al gol di nuovo con Scamacca. Due occasioni immense non andate a buon fine. Risultato sempre sull’1-1. Lazio sotto assedio, ma l’Atalanta non riesce a passare. Non bastano 120 minuti, si va ai rigori.

Rigori: Raspadori, gol (A); Tavares, no gol (L); Scamacca, no gol (A); Cataldi, no gol (L); Zappacosta, no gol (A); Isakaen, gol (L); Pasalic, no gol (A); Taylor, gol (L); De Kartaleare, no gol (A).

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (90′,+4′, Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71′, Kossounpu); Zappacosta, de Roon(71′, Pasalic), Ederson, Bernasconi (57′, Bella nova); De Ketelaere, Zalewski (71′, Raspadori), Krstovic (89′, Scamacca). Allenatore: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (68′, Lazzari), Gila (78′, Povstrgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (77′, Dele-Bashiru), Patric (84′, Cataldi), Taylor; Cancellieri (64′, Isakaen), Noslin, Zaccagni (101′, Pedro). Allenatore: Sarri.

Reti: 84′, Romagnoli (L); 86′, Pasalic (A).

Ammonizioni: 31′, Kolasinac (A); 37′, Cancellieri (L); 57′, Palladino (Atalanta, non dal campo); 73′, Sarri (Lazio, non dal campo); 117′, Scamacca (A); 120′, Lazzari (L).

Espulsioni: –