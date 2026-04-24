Infortunio Gila, massima allerta alla Lazio. A Formello resta alta l’attenzione sulle condizioni di Mario Gila, costretto a lasciare il campo durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Infortunio Gila, tra oggi e domani esami al difensore

L’infortunio a Gila è un episodio che ha inevitabilmente acceso un campanello d’allarme nello staff biancoceleste, soprattutto per l’importanza del giocatore negli equilibri difensivi della squadra di Maurizio Sarri. I laziali devono concludere la stagione, tra due settimane si disputerà la finale di Coppa Italia, importantissima per i capitolini. La presenza di Gila è essenziale.

Il centrale spagnolo, pilastro della difesa guidata da Maurizio Sarri fino al momento dello stop, è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco per un infortunio alla caviglia che preoccupa l’intero ambiente. Il tecnico toscano non ha nascosto l’incertezza circa i tempi di recupero del classe 2000, le cui condizioni saranno monitorate costantemente nei prossimi giorni. L’obiettivo primario di staff medico e giocatore è ora il 13 maggio: la finale contro l’Inter rappresenta un appuntamento cruciale per i biancocelesti. Mario Gila sarà sottoposto a controlli specifici per chiarire l’entità del problema. La Lazio vuole evitare qualsiasi forzatura, consapevole del peso del difensore nel finale di stagione e della necessità di gestire con attenzione ogni possibile rischio anche per il futuro mercato. Gila è uno dei difensori più in voga del momento.