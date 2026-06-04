Il calciomercato Lazio, dopo aver ingaggiato il nuovo tecnico, Rino Gattuso, adesso passa all’operazione cessioni. I biancocelesti, così come a gennaio, vivranno un altro momento di migrazione. A Formello sono pronti a salutare Gila, Cancellieri e Romagnoli.

Calciomercato Lazio, pronti ai saluti Gila, Romagnoli e Cancellieri

Prima dei nuovi acquisti, a Formello, si concentrano sulle cessioni. Pronti a dire addio alla maglia biancoceleste Romagnoli, Gila e Cancellieri. Poi per gli altri si vedrà, continueranno i colloqui con Gattuso.

Il primo a lasciare la Lazio è Romagnoli. In realtà, una partenza rimandata solamente di qualche mese, dove per i biancocelesti ed il numero 13 non c’è stata l’opportunità di chiudere con un gran finale. L’ex Milan era vicino all’addio già a gennaio. Arrivato nel 2022 ha sempre dimostrato maturità, tecnica, qualità e tanta serietà, sia dentro e fuori dal campo. Purtroppo Alessio ha sempre raccontato di ricevere un trattamento poco adeguato dalla società. Non solo Romagnoli, verso l’Al-Sadd di Mancini, anche Matteo Cancellieri lascerà la Lazio. Il giovane esterno, classe 2002, andrà a Firenze, alla Fiorentina, con cui la trattativa sembra ormai in fase avanzata.

Infine, Mario Gila, il difensore spagnolo, seguito da numerosi club, sia in Italia che stranieri, è in trattativa con il Napoli. Il club partenopeo è pronto a ricostruire la sua retroguardia con l’arrivo di Allegri. Il tecnico considera Gila un profilo ideale sia per le caratteristiche tecniche sia per la familiarità con la Serie A. Il nuovo tecnico del Napoli apprezza Gila già dai tempi del Milan. Anche lo spagnolo spinge per lasciare la capitale.