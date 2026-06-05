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venerdì, Giugno 5, 2026
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Calciomercato Lazio, scambio Gila-Buongiorno: la strategia per non perdere quota in difesa

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2024 2025: lazio vs napoli
ALESSANDRO BUONGIORNO IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio potrebbe dare via ad uno scambio clamoroso nella sessione in arrivo. Mario Gila, tra i principali obittivi del Napoli, passerebbe ai partenopei, mentre Buongiorno andrebbe ai biancocelesti. Scambio in arrivo sull’asse Napoli-Roma.

Calciomercato Lazio, novità sull’asse Roma-Napoli: scambio Gila-Buongiorno

Uno dei giocatori più seguiti in questa fase di pre-mercato è Mario Gila. Lo spagnolo si conferma uno dei giocatori più acclamati di questa estate calcistica. Il difensore spagnolo, interessato a trasferirsi al Napoli, si trova al centro di un confronto tra le esigenze del club biancoceleste e le ambizioni personali.

La Lazio, che dalla prossima stagione sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso, vorrebbe infatti confermare l’iberico come perno della difesa, ma la prospettiva di un’offerta attorno ai 30 milioni potrebbe modificare gli equilibri, considerata la volontà del calciatore di misurarsi in una nuova esperienza ed il rischio di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.

Per evitare di perdere giocatore e soldi, la società di Formello ha pensato di avviare uno scambio. Potrebbe essere presa in considerazione la possibilità di uno scambio alla pari con Alessandro Buongiorno, centrale del Napoli acquistato dal Torino per 40 milioni solo due anni fa. L’ex del Toro non ha vissuto una grande esperienza a Napoli, ha alternato prestazioni importanti a momenti difficili, condizionati da infortuni e cali fisici. Buongiorno resta un profilo importante, esperto, di esperienza, in grado di rafforzare la retroguardia laziale alla meglio. L’eventuale scambio permetterebbe alla Lazio di avere un rinforzo immediato e al Napoli di puntare su Gila senza impegnare risorse eccessive sul mercato.

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