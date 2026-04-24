Il calciomercato Inter sta per mettere a segno un colpo importante. Quando verrà aperta la sessione di mercato estiva, sarà tutto pronto per portare Muharemovic ad Appiano Gentile. Tra i due club c’è un’intesa su tutto, sono in fase avanzata per la trattativa, al momento si parlano per studiare la formula.

Calciomercato Inter, quasi fatta per Muharemovic

L’Inter ha quasi messo tutto a punto per portare Muharemovic in nerazzurro. I colloqui tra la dirigenza di Viale della Liberazione e i rappresentanti del difensore bosniaco avanzano da tempo. Nelle ultime ore, però, è stata trovata anche un’intesa di massima sul contratto che andrebbe a firmare il giocatore qualora l’operazione andasse definitivamente in porto.

L’Inter ha proposto al difensore centrale del Sassuolo un contratto di 5 anni. Per il prezzo del giocatore, che ha una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni di euro, si deve definire ancora. Si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di inserire una contropartita tecnica. L’Inter cerca di far virare la trattativa verso un prestito oneroso con riscatto condizionato. L’Inter, che con i neroverdi ha un buon rapporto, avanza anche sulla concorrenza, che arriva fino alla Premier League.