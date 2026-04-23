Il calciomercato Inter sta lavorando anche al futuro della porta. Con Yann Sommer in scadenza e vicino all’addio a fine stagione, la porta nerazzurra ha bisogno di un nuovo grande portiere. Il secondo portiere, Josep Martinez, non sarà il sostituto dello svizzero, la società guarda lontano, l’obiettivo si è fermato da tempo su Vicario.

Calciomercato Inter, Vicaro il futuro portiere

Mentre Josep prova a prendersi l’Inter grazie anche alla sua ultima partita in Coppa Italia, il classe 1998, arrivato dal Genoa per 14 milioni di euro nel mercato estivo del 2024, non diventerà il sostituto di Sommer. Determinate scelte del tecnico nerazzurro si basano su tutto, anche su alcuni ritardi, non gravi e sempre di pochi minuti rispetto alla convocazione ad Appiano Gentile, ma comunque continui.

L’Inter per la prossima stagione ha deciso di puntare sull’italiano Guglielmo Vicario attuale portiere del Tottenham. I nerazzurri potrebbero avere lui come nuovo numero 1 della squadra. L’Inter potrebbe anche trattenere Sommer, in scadenza di contratto a giugno 2026, per un altro anno come riserva di lusso. Poi c’è Filip Stankovic, oggi al Venezia, sul quale i nerazzurri vantano il 50% della futura rivendita, ma potrebbe rientrare ad Appiano. I prossimi mesi saranno importanti per la decisione del futuro della difesa.