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venerdì, Aprile 24, 2026
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Calciomercato Milan, addio a Leao: i club interessati e l’incasso dei rossoneri

Di
Anna Rosaria Iovino
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64
serie a enilive 2025 20226: lazio vs milan
RAFAEL LEAO INDICA IL SEGNO UNO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan assisterà ad uno degli addii più attesi e anche sofferti. Rafael Leao a fine stagione, molto probabilmente, saluterà il Milan. Il club del Diavolo è pronto a salutare l’attaccante portoghese che nelle ultime stagioni ha avuto molta difficoltà ad esprimersi. Spazio a nuovi giocatori nella fase offensiva e nuovi acquisti con il mega incasso che porterà il giocatore.

Calciomercato Milan, le possibili destinazioni di Leao

Il possibile addio a giugno di Rafa Leao al Milan è sempre più sicuro. Anche i tifosi rossoneri da tempo insoddisfatti dalle prestazioni del portoghese, hanno mostrato il proprio disappunto su una sua permanenza a Milanello. Il momento peggiore dei rapporti tra tifosi e giocatore si è vissuto in occasione dell’ultima partita casalinga contro l’Udinese, quando il giocatore è stato fischiato a lungo l’attaccante. Il prezzo per far partire il portoghese è di 40-50 milioni di euro. Ci sono diversi club interessati, a farlo sapere è il quotidiano spagnolo  As, due club della Liga (Barcellona e Real Madrid), poi ci sono Manchester City, Manchester United e Liverpool.

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