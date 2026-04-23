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giovedì, Aprile 23, 2026
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Calciomercato Milan, Goretzka ad un passo: i rossoneri pronti a battere la concorrenza

Di
Anna Rosaria Iovino
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45
italia vs germania
GIANLUIGI DONNARUMMA E LEON GORETZKA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan avanza verso una delle trattative più importanti della prossima sessione. Passi avanti importanti per Leon Goretzka. A spingere per il giocatore c’è soprattutto Allegri che nei primi incontri con la dirigenza per programmare la prossima stagione è stato molto chiaro: per alzare il livello della rosa, servono almeno quattro rinforzi di esperienza e personalità. Goretzka è tra questi.

Calciomercato Milan, avanti tutta per Goretzka

C’è ancora molto lavoro da fare, ma il Milan sembra essere in dirittura d’arrivo per arrivare a Leon Goretzka, centrocampista in uscita a parametro zero dal Bayern Monaco. Il tedesco è da tempo in cima alla lista delle preferenze di Max Allegri. A Via Aldo Rossi hanno pronta l’offerta che hanno intenzione di fare al giocatore.

Il Milan è pronto a mettere sul tavolo un triennale da circa 5 milioni di euro a stagione. Il centrocampista, che prenderà una decisione sul suo futuro prima di andare al Mondiale con la sua Germania, è molto tentato dalla proposta di un’esperienza in Serie A. Inoltre il tedesco a Milano troverà anche Modric e Rabiot. Il giocatore arriverà per creare il trio composto dei sogni. I rossoneri non devono solo provare a convincere Leon, c’è anche da sbaragliare la concorrenza. In Serie A c’è in corsa anche la Juventus, oltre ai club di mezza Europa.

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