Calciomercato Milan, occhi su Koné: pronti a colpire per arrivare al centrocampista del Sassuolo

Il calciomercato Milan è già attivissimo in vista della prossima sessione. Il club lombardo nelle ultime settimane ha mostrato un forte interesse per il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné.

Calciomercato Milan, obiettivo Koné

Il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002 in forza al Sassuolo, autore tra l’altro di una rete a San Siro proprio contro il Milan. Dopo alcune esperienze dalla Premier League (Watford) alla Ligue1 (Marsiglia e Rennes), Koné arriva in Serie A nel 2025 in forza ai neroverdi. Il giocatore sta disputando una grandiosa stagione, grazie anche al suo allenatore. Ismael è stato rilanciato dall’allenatore Fabio Grosso e possiede tutte le caratteristiche per crescere ancora.

Koné è molto forte fisicamente, inoltre possiede le giuste tecniche, ma anche maturità, esperienza e personalità. Per portarlo via dal club emiliano servono almeno 20 milioni di euro. Il Milan non avrà grandi difficoltà a trovare i soldi per investire sul canadese, a fine stagione andranno via diversi giocatori e molti verranno riscattati nei vari prestiti. Koné potrebbe dare un grande aiuto al centrocampo rossonero di Allegri.