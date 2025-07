In attesa dello sblocco del mercato, la Lazio inizia a fare i vari sondaggi per capire quale trattativa avviare quando sarà possibile. A quanto pare, per gennaio, Maurizio Sarri sta facendo dei nomi che vorrebbe provare a portare a Formello. Il primo nome che spunta fuori è il giovanissimo centrocampista del Genk, appena 17enne.

Lazio, quanti nomi per gennaio: in pole Karetsas

Il nome del giocatore è Konstantinos Karetsas, ha 17 anni, è greco, gioca in Belgio nel Genk. Per la società di Formello si tratterebbe di un colpo che rispetta le esigenze della società, ovvero puntare sui giovani e su calciatori da valorizzare, Karetsas è perfetto. Mentre il 17enne greco, Konstantinos Karetsas, andrebbe a rinforzare il centrocampo, il 19enne danese Adam Daghim del Salisburgo, andrebbe a rinforzare l’attacco.

Non solo il giocatore greco e quello danese, sulla lista spuntano altri nomi: Jan-Carlo Simic, jolly di difesa 20enne, serbo, ex Milan, ora in forza all’Anderlecht, e Giovanni Fabbian, mezz’ala 22enne del Bologna, già richiesto dal tecnico nella sua prima avventura alla Lazio. Ino