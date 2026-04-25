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sabato, Aprile 25, 2026
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Bologna-Roma, le ultime sulle formazioni

Le scelte di Gasperini per la sfida di Bologna

Di
Ilda Ceriku
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66
serie a enilive 2025 20226: roma vs atalanta
LA GRINTA DI DONYELL MALEN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Roma fa visita al Bologna, Gasperini si gioca le ultime chance per conquistare l’Europa che conta. Vincere a Bologna col lo sguardo ai risultati delle avversarie dirette, questo il compito dei giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.

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