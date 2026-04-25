Bologna-Roma, le ultime sulle formazioni

La Roma fa visita al Bologna, Gasperini si gioca le ultime chance per conquistare l’Europa che conta. Vincere a Bologna col lo sguardo ai risultati delle avversarie dirette, questo il compito dei giallorossi.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: IL TABELLINO
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. All. Gasperini.