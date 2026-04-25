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sabato, Aprile 25, 2026
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Serie B: i risultati della 36^ giornata. Venezia a tre punti dalla A, Spezia verso una mesta retrocessione

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
51
serie a enilive 2024 2025: lazio vs venezia
i tifosi del Venezia ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Venezia è a tre punti dal ritorno in Serie A, Empoli battuto 2-0 grazie alle  reti di Adorante e Doumbia, e Stroppa dopo la Cremonese nella scorsa stagione potrebbe concedersi il bis consecutivo questa volta senza playoff. L’Empoli rischia la zona playout, ed ora si gioca la salvezza contro l’Avellino in casa che è in lotta per i playoff e all’ultima giornata sarà a Monza. Il Frosinone mantiene la seconda piazza battendo 3-0 la Carrarese grazie alla reti di Calò su rigore, Fiori e Kone sempre su rigore, per Alvini la promozione è lontana ancora sei lunghezze. Il Catanzaro batte 4-2 lo Spezia e con questi tre punti il quinto posto è matematico, per la squadra di D’Angelo la retrocessione in Serie C è quasi certezza visto che nel prossimo weekend incontra il venezia al Picco e all’ultima giornata andrà a Pescara.

Proprio questi ultimi pareggiano in casa contro la Juve Stabia, l’Entella batte 1-0 il Padova grazie ad una rete di Cuppone, il Palermo non va oltre il pareggio contro la reggiana, infine il Mantova è praticamente salvo con il 3-0 in trasferta al Sudtirol.

SERIE B – 36ESIMA GIORNATA

Monza-Modena 1-0 (Birindelli)

Avellino-Bari 2-0 (Besaggio, Palumbo)

Catanzaro-Spezia 4-2 (Petriccione, Felipe Jack, Pittarello, Pittarello (C) – Valoti, Lapadula (S))

Entella-Padova 1-0 (Cuppone)

Frosinone-Carrarese 3-0 (Calò, Fiori, Kone)

Pescara-Juve Stabia 1-1 (Insigne (P) – Correia (J))

Reggiana-Palermo 1-1 (Lambourde (R) – Palumbo (P))

Sudtirol-Mantova 0-3 (Trimboli, Marras, Wieser (M))

Venezia-Empoli 2-0 (Adorante, Doumbia)

Cesena-Sampdoria 0-0

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