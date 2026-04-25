La Roma vince a Bologna e riaccende una piccola fiammella per la zona Champions. Malen gol ed assist.

La Roma archivia la pratica Bologna già nel primo tempo, con Malen che è autore di gol ed assist a favore di El Aynaoui, Bologna che ormai non ha più niente da chiedere a questo campionato con la zona europa ormai lontanissima. I gol: al 7′ Malen a tu per tu con Ravaglia e segna il vantaggio giallorosso, nel finale contropiede della squadra di Gasperini con assist di Malen per El Aynaoui. Nella ripresa Orsolini coglie una clamorosa traversa, nei minuti finali c’è spazio anche per il ritorno di Dybala in campo.

Il tabellino

Bologna-Roma 0-2

BOLOGNA: Ravaglia F., Fauske Helland E. (dal 32′ st Vitik M.), Lucumi J., Heggem T., Joao Mario (dal 21′ st De Silvestri L.), Ferguson L., Freuler R., Miranda J. (dal 1′ st Zortea N.), Orsolini R. (dal 32′ st Cambiaghi N.), Rowe J., Castro S. (dal 1′ st Odgaard J.). A disposizione: Cambiaghi N., Castaldo F., De Silvestri L., Dominguez B., Franceschelli M., Lykogiannis C., Moro N., Odgaard J., Pessina M., Pobega T., Sohm S., Vitik M., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M. (dal 16′ st Ghilardi D.), Celik Z. (dal 1′ st Rensch D.), El Aynaoui N., Cristante B., Wesley Franca, Soule M. (dal 16′ st Vaz R.), Pisilli N., Malen D. (dal 32′ st Dybala P.). A disposizione: Angelino, De Marzi G., Dybala P., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Venturino L., Zaragoza B., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 7′ pt Malen D. (Roma) , al 45’+1 pt El Aynaoui N. (Roma) .

Ammonizioni: al 1′ st Hermoso M. (Roma), al 21′ st Rensch D. (Roma), al 24′ st El Aynaoui N. (Roma).