Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
sabato, Aprile 25, 2026
Home Serie A Roma News La Roma vince a Bologna e riaccende una piccola fiammella per ...

La Roma vince a Bologna e riaccende una piccola fiammella per la zona Champions. Malen gol ed assist.

La Roma batte 2-0 il Bologna

Di
Salvatore Ciotta
-
3
serie a enilive 2025 20226: roma vs atalanta
LA GRINTA DI DONYELL MALEN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Roma archivia la pratica Bologna già nel primo tempo, con Malen che è autore di gol ed assist a favore di El Aynaoui, Bologna che ormai non ha più niente da chiedere a questo campionato con la zona europa ormai lontanissima. I gol: al 7′ Malen a tu per tu con Ravaglia e segna il vantaggio giallorosso, nel finale contropiede della squadra di Gasperini con assist di Malen per El Aynaoui. Nella ripresa Orsolini coglie una clamorosa traversa, nei minuti finali c’è spazio anche per il ritorno di Dybala in campo.

Il tabellino

Bologna-Roma 0-2

BOLOGNA: Ravaglia F., Fauske Helland E. (dal 32′ st Vitik M.), Lucumi J., Heggem T., Joao Mario (dal 21′ st De Silvestri L.), Ferguson L., Freuler R., Miranda J. (dal 1′ st Zortea N.), Orsolini R. (dal 32′ st Cambiaghi N.), Rowe J., Castro S. (dal 1′ st Odgaard J.). A disposizione: Cambiaghi N., Castaldo F., De Silvestri L., Dominguez B., Franceschelli M., Lykogiannis C., Moro N., Odgaard J., Pessina M., Pobega T., Sohm S., Vitik M., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

ROMA: Svilar M., Mancini G., Ndicka E., Hermoso M. (dal 16′ st Ghilardi D.), Celik Z. (dal 1′ st Rensch D.), El Aynaoui N., Cristante B., Wesley Franca, Soule M. (dal 16′ st Vaz R.), Pisilli N., Malen D. (dal 32′ st Dybala P.). A disposizione: Angelino, De Marzi G., Dybala P., El Shaarawy S., Ghilardi D., Gollini P., Rensch D., Tsimikas K., Vaz R., Venturino L., Zaragoza B., Ziolkowski J. Allenatore: Gasperini G..

Reti: al 7′ pt Malen D. (Roma) , al 45’+1 pt El Aynaoui N. (Roma) .

Ammonizioni: al 1′ st Hermoso M. (Roma), al 21′ st Rensch D. (Roma), al 24′ st El Aynaoui N. (Roma).

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598