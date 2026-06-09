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martedì, Giugno 9, 2026
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Calciomercato Roma, in dirittura di arrivo per Greenwood: pronti a chiudere con il Marsiglia

Di
Anna Rosaria Iovino
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913
serie a enilive 2025 2026: roma vs milan
UN MEZZO SORRISO DI GIAN PIERO GASPERINI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma è pronto a mettere il primo sigillo per la sessione estiva. La società capitolina ha puntato l’attaccante Greenwood, ed è vicino a chiudere con il Marsiglia. I dettagli.

Calciomercato Roma, ad un passo da Greenwood

Gian Piero Gasperini ha le idee chiare su cosa serve alla sua Roma per colmare il gap tecnico tra la sua squadra e quelle che la precedono in classifica. Nella sessione estiva urge la necessità di nuovi innesti. La necessità principale è quella di rinforzare l’attacco, che nella scorsa stagione è stato abbastanza sterile. Adesso c’è bisogno di qualche altro innesto di qualità. Gasperini ha messo gli occhi su Mason Greenwood, non da oggi, già da tempo. L’esterno offensivo del Marsiglia autore di 26 gol e 10 assist nella stagione appena terminata, è l’uomo giusto per la Roma del futuro.

La Roma è a stretto contatto con il padre‑agente del giocatore del Marsiglia. Le due parti hanno già creato una base d’intesa sull’ingaggio. La Roma è pronta a versare oltre i 4 milioni netti più bonus. C’è anche la volontà del giocatore, già pronto a chiudere con i francesi e a scrivere un nuovo capitolo con i romani. Manca un ultimo passo: raggiungere un prezzo fattibile per il giocatore. Il Marsiglia valuta Greenwood circa 55 milioni, mentre la Roma partirà con un’offerta da 40 milioni bonus inclusi.

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