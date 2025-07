La Roma in pressing per i nuovi affari. Sono i giorni che la dirigenza capitolina lavora per chiudere per Wesley e Rios, i due affari da oltre 50 milioni di euro per rinforzare la rosa a Gasperini. Intanto il sì di Rios dalla Colombia è arrivato.

Roma, dalla Colombia arriva il sì di Rios

Massara è in pressing per i due giocatori ed è pronto a formulare le offerte ai rispettivi club per cercare di chiudere le trattative il prima possibile, soprattutto per evitare l’inserimento di altri club, ma anche per consegnare tutti i rinforzi necessari a Gasperini per iniziare la preparazione alla prossima stagione.

Mentre per Wesley la trattativa va a rilento, per Rios la situazione è differente. Massara in questo momento è in vantaggio sulla concorrenza per Rios avendo trovato già un principio di accordo con il giocatore che ha detto sì al trasferimento in capitale. L’offerta ufficiale al Palmeiras ancora non è arrivata, anche perché il cartellino del giocatore non appartiene ad una sola squadra. Il club brasiliano è proprietario del 70% del cartellino, mentre il 14% appartiene al Guaranì, il 6% è del Flamengo, mentre infine un ulteriore 10% è del calciatore. A Trigoria c’è ottimismo per la buona riuscita del progetto, anche perché l’entourage del giocatore spinge per la finalizzazione dell’affare. Per far arrivare il giocatore in capitale occorrono circa 30 milioni di euro.