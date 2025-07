Calciomercato Serie A: Retegui in Arabia, Cremonese su Ambrosino, Pisa sondaggio per Bradaric

Mateo Retegui sempre più verso il campionato Arabo, l’Al-Qadsiah ha messo sul piatto 66 milioni di euro offrendogli un contratto annuale da 20 milioni di euro, l’Atalanta incasserebbe una nuova plusvalenza che servirà per sostituire l’ex Genoa. La squadra nerazzurra ha messo gli occhi su Lucca, Mikautadze del Lione o Daghim del Salisburgo.

La Cremonese per l’attacco pensa ad Ambrosino, mentre per il ruolo di portiere in pole c’è Terracciano. Pessina è in uscita dal Monza, su di lui ci sono Bologna, Torino e Genoa, con gli emiliani al momento favoriti.

Infine il Pisa ha fatto un sondaggio per Bradaric, che è seguito anche da Hajduk e Cremonese, il Verona monitora Candè del Venezia.