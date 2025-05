Freuler risponde a Thuram. Bologna-Juventus termina 1-1

Il Dall’Ara si prepara ad accendere i riflettori su una delle sfide più attese di questa stagione: Bologna–Juventus non è solo un big match di cartello, ma un vero e proprio crocevia nella corsa alla Champions League. In palio ci sono tre punti pesantissimi che potrebbero indirizzare in maniera decisiva il cammino europeo di entrambe le squadre. I padroni di casa, guidati da Vincenzo Italiano, sognano un traguardo storico, mentre i bianconeri di Igor Tudor vogliono blindare una qualificazione che, almeno sulla carta, sembrava scontata a inizio campionato. La classifica, però, racconta di un finale al cardiopalma: cinque squadre raccolte in appena sette punti, un margine sottilissimo dove ogni passo falso può costare caro. La Juventus arriva all’appuntamento con due lunghezze di vantaggio proprio sul Bologna, ma con la consapevolezza di dover vincere per rispondere alle rivali dirette, tutte uscite vittoriose in questo turno.Una vittoria esterna significherebbe non solo consolidare la propria posizione, ma anche lanciare un messaggio forte alle concorrenti per un posto nella massima competizione europea. Il Bologna, invece, sogna il colpo grosso davanti al proprio pubblico per scavalcare i bianconeri in classifica e mettere la freccia nel momento più caldo della stagione. Il clima si preannuncia infuocato, con due filosofie di gioco a confronto e un solo obiettivo: la Champions League.

Bologna-Juventus, sfida Champions in totale equilibrio. Bella reazione felsinea

La prima frazione non delude le attese: ritmi alti, continui capovolgimenti di fronte e un gol che, per ora, fa pendere la bilancia dalla parte dei bianconeri. Bianconeri avanti dopo appena 9′: splendida iniziativa sulla sinistra di Cambiaso, bravo a sfondare in profondità e servire al limite Thuram. Il centrocampista francese trova l’angolo giusto con un diagonale potente e preciso, favorito da un intervento incerto di Skorupski. Il Bologna prova subito a reagire, dimostrando carattere e una notevole intensità offensiva. I rossoblù alzano il baricentro, rendendosi pericolosi soprattutto con Orsolini, fermato da una provvidenziale uscita di Di Gregorio, e con Dallinga, che non riesce a concretizzare una buona chance. La pressione emiliana sale con il passare dei minuti, ma la Juventus riesce a reggere l’urto, cercando di ripartire con velocità senza però riuscire a trovare la stoccata del raddoppio. Si va a riposo sul parziale di 0-1. Inizio scoppiettante di ripresa con i padroni di casa che al 54′ riagguantano la gara: Cambiaghi serve Dallinga che di sponda va Freuler, il mediano svizzero controlla e calcia di potenza trovando la rete del pari. Gli ospiti provano ad alzare la pressione e sfiorano il nuovo vantaggio con Alberto Costa che scivola clamorosamente davanti a Skorupski, sprecando l’occasione per l’evento 2-1. Nel recupero incredibile chance per il Bologna con Ferguson che su sviluppi da corner spara alto. Pareggio finale che lascia tutto aperto in vista degli ultimi 240′ di questo campionato. La corsa verso la prossima Champions League si fa sempre più avvincente.

Bologna-Juventus, il tabellino

1-1

Reti: 9′ Thuram (J); 54′ Freuler (B).

Ammoniti: 48′ Locatelli (J) ; 92′ Alberto Costa(J); 94′ Castro(B).

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri(87′ Calabria), Beukema, Lucumí, Miranda(67′ Lykogiannis); Freuler(79′ Pobega), Ferguson; Orsolini(87′ Dominguez), Odgaard(79′ Castro), Cambiaghi; Dallinga. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Pobega, Aebischer, Lykogiannis, Dominguez, Fabbian. Allenatore: Italiano.

Juventus(3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah(86′ Mbangula), Locatelli(76′ Douglas Luiz), Thuram, Cambiaso(68′ Costa); Gonzalez(76′ Conceicao), McKennie; Kolo Muani(86′ Adzic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Conceicao, Adzic, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Tudor.