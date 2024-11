Bologna-Lecce 1-0: Orsolini decide la sfida del Dall’Ara. Ferguson in campo dopo 202 giorni

Parte forte il Bologna che trova dopo meno di 60 secondi un’occasione di Castro di testa che trova la risposta attenta di Falcone. Al 32′ annullato il gol a Rafia per fallo di Dorgu su Lucumì. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato finisce in crescendo la squadra rossoblu con una tripla occasione negli ultimi minuti. Al 42′ Ramadani devia il cross di Miranda rischiando l’autogol ma salva un miracoloso Falcone e poi sulla ribattuta Freuler si divora il gol in stile Vlahovic contro il Parma. Al 45+1′ altro super intervento di Falcone su Castro che tiene a galla il Lecce.

Orsolini batte Falcone e Bologna a 15 punti

Il Bologna spinge con insistenza nella ripresa ma fatica a creare palle pulite che possa portare a una rete ma si gioca a una porta solo con gli ospiti che provano a ripartire ma senza successo. Al 80′ altra chance per i rossoblu sulla testa di Fabbian che colpisce centrale facile per Falcone. Al 85′ Orsolini sfrutta il cross perfetto di Miranda e di testa buca il muro giallorosso.

Tabellino del match

Reti: 85′ Orsolini

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (82′ Posch), Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler (82′ Ferguson), Moro (57′ Urbanski); Orsolini, Odgaard (57′ Dallinga), Ndoye; Castro (68′ Fabbian). All. Italiano

LECCE (4-5-1): Falcone; Guilbert (57′ Pelmard), Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierotti, Dorgu (87′ Sansone), Ramadani (87′ Rebic), Rafia (76′ Pierret), Banda (57′ Coulibaly); Krstovic. All. Gotti

Arbitro: Giuseppe Collu

Ammoniti: 66′ Urbanski, 71′ Pelmard, 72′ Ndoye, 86′ Gaspar