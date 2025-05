Verso Inter-Barcellona, Lautaro Martinez in gruppo | Le probabili formazioni

Si avvicina Inter – Barcellona, occhi puntati su capitan Lautaro Martinez, l’argentino tenta il recupero in extremis. Buone sensazioni, il numero 10 si è allenato in parte in gruppo, potrebbe scendere in campo domani sera a San Siro nel match probabilmente più importante della stagione.

Inter – Barcellona, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez (Taremi), Thuram. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick