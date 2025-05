Punto GG – Una Champions per quattro: Roma e Lazio agganciano la Juventus

Vittorie senza fronzoli per Inter e Napoli; azzurri più vicini al quarto titolo

Tappa di trasferimento per Conte ed Inzaghi che senza brillare più di tanto e, per quanto riguarda i nerazzurri, applicando un feroce turnover in attesa del ritorno della semifinale con il Barcellona, superano senza troppi patemi le rispettive avversarie, Lecce e Verona, mantenendo ancora viva, sia pure più sulla carta che per reali possibilità da parte dell’Inter, la lotta per uno scudetto che sembra sempre più in cammino verso Napoli. I salentini, ancora feriti e toccati dalla scomparsa del loro massaggiatore, hanno messo a repentaglio per la verità più di una volta il vantaggio degli ospiti che però alla fine l’hanno sfangata alla grande e ora si apprestano ad affrontare tre formazioni senza particolari obiettivi. I meneghini domani potrebbero scrivere una pagina importante della loro storia recente e questo sarà fondamentale anche per comprendere quanto gli stessi si prodigheranno per inseguire un titolo che a quel punto passerebbe sicuramente in secondo piano.

Roma e Lazio approfittano del pareggio del Dall’Ara: ora è lotta a quattro per un posto!

Ad Empoli basta una manciata di secondi alla Lazio per scavalcare l’ostacolo Empoli, poi divenuto più ostico nel corso della gara soprattutto per qualche dormita di troppo della formazione di Baroni, meno brillante e sciolta nel proporre il suo gioco e con un paio di amnesie difensive che avrebbero potuto riaprire la partita. Più bella la gara dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina che si sono equamente divise le occasioni da rete; ma mentre da una parte Dovbyk è riuscito a trovare il pertugio giusto proprio allo scadere (anzi poco oltre) del recupero della prima frazione, per Kean dalla parte opposta non c’è stato nulla da fare contro il muro alzato più volte dall’insuperabile Svilar, ormai assurto ad eroe assoluto della formazione giallorossa, assieme naturalmente al tecnico Ranieri. Ora, calendario alla mano, valutando attentamente anche motivazioni e stato di forma delle avversarie, la Roma pare davvero avere in mano la qualificazione alla Champions!

In serata, pur conoscendo l’esito delle gare “romane”, Bologna e Juventus non sono riuscite a superarsi, dando il via libera al sorpasso nei confronti dei felsinei e all’aggancio della formazione di Tudor, chiamata sabato (due giorni prima di Atalanta – Roma…) alla trasferta in casa biancoceleste. Vedremo se il tecnico croato riuscirà a recuperare qualche pezzo pregiato tra i molti costretti ai box nelle ultime settimane.

Il Venezia spera ancora; Empoli ad un passo dal baratro

Nonostante l’ennesima occasione persa, con annessi anche rimpianti “arbitrali”, il Venezia è l’unico a racimolare un punticino nella zona più buia della classifica. Ora la salvezza è distante una sola lunghezza e tutto potrà ancora accadere. Ufficiale invece la retrocessione del Monza, mentre l’Empoli, che non vince da 20 partite e perde pezzi in continuazione, sembra ormai irrecuperabile…