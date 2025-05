Calciomercato, Nkunku nel mirino di Inter, Milan e Juventus

Aria di rottura tra Nkunku e il Chelsea. Come riporta il giornalista sportivo Florian Pattenberg, l’entourage del calciatore classe ’97 lo avrebbe proposto alle big di Serie A.

Nkunku, le richieste del Chelsea

Attualmente il prezzo del trequartista francese è di 40 milioni. Una cifra importante che potrebbe però scendere data la volontà di Nkunku di lasciare i Blues.

Per adesso l’operazione resta nel campo delle ipotesi. Non resta che aspettare le prossime settimane per capire chi tra Juventus, Milan e Inter confermi l’interesse per Nkunku.