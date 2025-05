Juventus, infortunio Cambiaso: oggi gli esami

In terra emiliana si è fermato anche Cambiaso. L’esterno, autore di un assist e di un gol poi annullato per fuorigioco dal Var, è stato autore di una prova positiva almeno fino al problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo nella ripresa.

Juventus, preoccupa l’infortuno a Cambiaso

Non sembra esserci fine all’emergenza infortuni in casa Juve: alla lunga lista degli indisponibili si aggiunge anche Andrea Cambiaso, costretto a lasciare il terreno di gioco nella sfida contro il Bologna. Nello specifico l’esterno bianconero ha accusato un fastidio alla coscia. Nelle prossime ore si sottoporrà ad alcuni esami per chiarire l’entità del problema e i relativi tempi di recupero.

La caviglia gli ha dato problemi molte volte. Queste volte il guaio è soprattutto a livello muscolare e c’è tanto timore per le sue condizioni. Mancano ormai tre partite alla conclusione di un anno molto impegnativo ed è davvero poco il margine a disposizione per recuperare. La speranza è che non sia niente di grave, ma la paura che lo stop possa essere più lungo del previsto è tanta.