Il Bologna trionfa al Bentegodi: Odgaard e Cambiaghi firmano la vittoria rossoblù

Il Bologna punta alla Champions. La squadra di Italiano vince per la terza volta consecutiva e va a -2 dalla Juventus. Una partita dal primo tempo piatto che si conclude con la rete di Odgaard, siglata grazie allo strepitoso assist di Calabria.

Discorso diverso per la seconda fase del match. Al 61′ il Verona sfiora il pareggio con la rete di Tengstedt, annullata per fuorigioco. Dieci minuti dopo al 70′, l’Hellas rimane in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Valentini. Il Bologna approfitta delle superiorità numerica e trova il raddoppio grazie alla rete di Cambiaghi al ’78. Nonostante la situazione complicata il Verona non si arrende e Mosquera segna all’80’ avvicinandosi al pareggio, ma al ’96 arriva il fischio finale che spegne le speranze di Zanetti.

Verona – Bologna: il tabellino

Hellas Verona – Bologna: 1- 2

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Duda, Niasse, (40′ st Livramento sv), Bradaric (23′ st Lazovic); Suslov (31′ st Kastanos), Bernede (1′ st Tengstedt), Sarr (31′ st Mosquera).

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Okou, Ajayi, Cisse, Ghilardi. Allenatore: Zanetti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda, Ferguson, Moro, (1′ st Aebischer), Orsolini, (14′ st Cambiaghi), Odgaard, (21′ st Dominguez), Ndoye, Castro (38′ st Dallinga sv).

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Erlic, Casale, El Azzouzi, Pobega, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola, Fabbian. Allenatore: Italiano.

Reti: al ’40 Odegaard, al ’78 Cambiaghi, al ’80 Mosquera

Ammoniti: Suslov (V), Moro (B)

Espulsi: 25′ st Valentini (V) per somma di ammonizioni